Galatasaray’da Angelino çıkmazı! Kulübeye çekiliyor

LEİPZİG KRİZ ÇIKARDI

Mali şartlar uyuşursa oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, futbolcunun kulübü Leipzig ile Angelino krizi yaşıyor. Almanya'nın Bild Gazetesi, sarı-kırmızılıların Angelino'nun bonservisinde indirim istediğini, Leipzig'in ise 6 milyon euroluk bedelde ısrarcı olduğunu duyurdu.

KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR

"Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda yedek oturtabileceği ve bu durumu bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.