20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Angelino çıkmazı! Kulübeye çekiliyor

Galatasaray'da Angelino çıkmazı! Kulübeye çekiliyor

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.11.2023
ABONE OL
Galatasaray’da Angelino çıkmazı! Kulübeye çekiliyor

Galatasaray sezon başında büyük umutlarla Leipzig'den kiraladığı ve sözleşmesine 6 milyon euro opsiyon koydurduğu İspanyol sol bekin performansından hiç memnun değil! Sarı-Kırmızılılar Angelino'yı devre arasında takımdan göndermek istedi ancak bu sefer de kriz çıktı!

Galatasaray'a sezon başında büyük beklentilerle transfer olan Angelino, gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Yıldız sol bek skor katkısı yapamazken savunmadaki aksaklığıyla da formayı Kazımcan'a kaptırdı. Sarı kırmızılılar ocak ayında İspanyol futbolcu ile yolları ayırmak istese de bir kriz patlak verdi.

İSTENEN KATKI ALINAMADI

Bu maçlarda kadrosuna kattığı yeni futbolcularından olumlu katkılar alan Galatasaray, İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'dan tam olarak istediği etkiyi alamasa da, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun son maçlarda göstermiş olduğu performans gelecek adına umut verdi.

LEİPZİG KRİZ ÇIKARDI

Mali şartlar uyuşursa oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, futbolcunun kulübü Leipzig ile Angelino krizi yaşıyor. Almanya'nın Bild Gazetesi, sarı-kırmızılıların Angelino'nun bonservisinde indirim istediğini, Leipzig'in ise 6 milyon euroluk bedelde ısrarcı olduğunu duyurdu.

KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR

"Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda yedek oturtabileceği ve bu durumu bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA