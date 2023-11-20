Galatasaray'da Angelino çıkmazı! Kulübeye çekiliyor
Galatasaray sezon başında büyük umutlarla Leipzig'den kiraladığı ve sözleşmesine 6 milyon euro opsiyon koydurduğu İspanyol sol bekin performansından hiç memnun değil! Sarı-Kırmızılılar Angelino'yı devre arasında takımdan göndermek istedi ancak bu sefer de kriz çıktı!
Galatasaray'a sezon başında büyük beklentilerle transfer olan Angelino, gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Yıldız sol bek skor katkısı yapamazken savunmadaki aksaklığıyla da formayı Kazımcan'a kaptırdı. Sarı kırmızılılar ocak ayında İspanyol futbolcu ile yolları ayırmak istese de bir kriz patlak verdi.
İSTENEN KATKI ALINAMADI
Bu maçlarda kadrosuna kattığı yeni futbolcularından olumlu katkılar alan Galatasaray, İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'dan tam olarak istediği etkiyi alamasa da, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun son maçlarda göstermiş olduğu performans gelecek adına umut verdi.
LEİPZİG KRİZ ÇIKARDI
Mali şartlar uyuşursa oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, futbolcunun kulübü Leipzig ile Angelino krizi yaşıyor. Almanya'nın Bild Gazetesi, sarı-kırmızılıların Angelino'nun bonservisinde indirim istediğini, Leipzig'in ise 6 milyon euroluk bedelde ısrarcı olduğunu duyurdu.
KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR
"Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda yedek oturtabileceği ve bu durumu bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.
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