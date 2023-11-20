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Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Yönetimin yeni sözleşme teklifine yanıt geldi...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Galatasaray’da Muslera gelişmesi! Yönetimin yeni sözleşme teklifine yanıt geldi...

Galatasaray yönetimi kulüpte efsaneleşen Fernando Muslera'ya 1 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ülkesine dönme fikri olan Uruguaylı eldivenin, "Kararımı sezon sonunda netleştireceğim" yanıtını verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

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