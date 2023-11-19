Okan Buruk milli yıldızı istiyor! Galatasaray o ismin peşine düştü...

TAM YETKİ VERİLDİ

Türk Milli Takımı ve Borussia Dortmund formaları giyen 25 yaşındaki orta saha için, Almanya kökenli transferlerde başrol oynayan bir isme tam yetki verildi.

Galatasaray Sportif A.Ş. bünyesinde Araştırma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan, son olarak Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ı bizzat ikili ilişkilerini kullanarak Cim Bom'a getiren Fatih Demireli, bu kez de Salih Özcan için devrede.