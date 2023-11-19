Okan Buruk milli yıldızı istiyor! Galatasaray o ismin peşine düştü...
Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da devre arasına yönelik transfer çalışmalarına da başladı. Okan Buruk kadrosunu şekillendirmeye hazırlanırken yönetimden milli yıldızın transfer edilmesini istedi. İşte detaylar...
Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken gözler orta sahaya yapılması muhtemelen takviyeye çevrildi. Bu konuda yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile de bir görüşme gerçekleştirmiş durumda.
SALİH ÖZCAN BOMBASI
Lucas Torreira'nın yanına yapılacak transfer için ince eleyip sık dokuyan ve birçok adayla görüşen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Salih Özcan ismine ağırlık veriliyor.
TAM YETKİ VERİLDİ
Türk Milli Takımı ve Borussia Dortmund formaları giyen 25 yaşındaki orta saha için, Almanya kökenli transferlerde başrol oynayan bir isme tam yetki verildi.
Galatasaray Sportif A.Ş. bünyesinde Araştırma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan, son olarak Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ı bizzat ikili ilişkilerini kullanarak Cim Bom'a getiren Fatih Demireli, bu kez de Salih Özcan için devrede.
YERLİ KURALINDA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Gurbetçi oyuncunun hem teknik kapasitesi hem mücadelesi hem de yerli oluşuyla Okan Buruk'u birçok farklı pozisyonda rahatlatacağı düşünülüyor. Bu transfer gerçekleşirse, Abdülkerim, Salih ve Kerem'in yeri bir anlamda garanti olacak ve başarılı çalıştırıcı yerli mecburiyetinden kaynaklı ligde ayrı Avrupa'da ayrı kurgu yapmak zorunda kalmayacak.
YAZ BAŞINDA GELİYORDU
Yönetimin hedefi, maksimum 5 milyon Euro bonservis bandında bu operasyonu gerçekleştirmek. Galatasaray'ın transferdeki ilgisine çok sıcak yaklaşan Salih'in, yaz döneminin başında da Cim Bom'un kapısından döndüğü öğrenildi.
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