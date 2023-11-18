Suudi Arabistan ekibi Zaha için kesenin ağzını açtı!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı kırmızılı formayla yeniden kendini bulan Zaha için Suudi Arabistan ekibi kesenin ağzını açtı.
Galatasaray'a transfer olmasının ardından daha önce yaşadığı sakatlığını izlerini taşıyan Wilfried Zaha uzun süre sahalardan uzak kaldı.
RAMS Başakşehir maçıyla formasına kavuşan Wilfried Zaha; Ankaragücü ve Manchester United maçlarında attığı kritik gollerle takımına hayat vermişti.
Kasımpaşa maçında attığı 2 golle Galatasaray'a 3 puanı kazandıran Zaha, 2-1 kaybedilen Hatayspor maçında da sarı-kırmızılıların tek golünü atmıştı.
ZAHA'YA SÜRPRİZ TALİP
Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'ın bu sezon renklerine bağladığı Wilfried Zaha, son haftalardaki performansıyla taraftarın gönlünü kazandı.
Fildişili futbolcu, mevcut formunun ardından yeniden Suudi Arabistan kulüplerinin gözdesi oldu.
Takvim'de yer alan habere göre Brezilyalı yıldız Neymar'ın sakatlığı sonrası hücum hattına takviye yapmak isteyen Al Hilal Kulübü, Cimbom'un Fildişili yıldızını transfer gündemine aldı.
Ocak ayında Al Hilal'in Cimbom'un kapısını cazip bir teklifle çalması sürpriz olmayacak.
Galatasaray yönetimi ise Zaha'yı 20 milyon Euro'nun altında bir fiyata bırakmayı düşünmüyor.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Sezon başında Arabistan'tan gelen astronomik teklifleri reddeden Zaha'nın bu girişime nasıl bir cevap vereceği merak konusu. 31 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile kontratı 2026 yılında sona erecek.
Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplam 14 maça çıkan Zaha 5 gol attı, 1 de asist yaptı. Zaha, teknik direktör Okan Buruk'un oyun planında da önemli bir yere sahip.
3 sezonluk imza atan Zaha, Cimbom'dan 2.3 milyon euro imza ücreti almıştı. Ayrıca futbolcu, yıllık 4.3 milyon Euro sezonluk ücret elde ediyor.
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