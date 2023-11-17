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Galatasaray'dan SON DAKİKA Süper Kupa adımı! Suudi Arabistan'da oynanmaması için TFF'ye...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Galatasaray’dan SON DAKİKA Süper Kupa adımı! Suudi Arabistan’da oynanmaması için TFF’ye...

Son dakika haberleri | Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi bir başvuru yaptı.

SPOR HABERİ | Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları devam ederken Aslan'dan önemli bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu.

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