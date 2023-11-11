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Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da şoke eden sakatlık! Gol makinesi Rasmus Hojlund sakatlandı...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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Galatasaray’ın rakibi Manchester United’da şoke eden sakatlık! Gol makinesi Rasmus Hojlund sakatlandı...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da büyük bir şok yaşanıyor. Kırmız şeytanların oynadığı Luton Town maçında takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki gol makinesi olan Hojlund sakatlanarak kenara geldi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Luton Town karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

ERİKSEN VE HOJLUND SAKATLANDI

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Lindelöf kaydetti. MANU'da 40. dakikada Eriksen, 78. dakikada Hojlund sakatlanarak kenara geldi.

PUANI 21'E YÜKSELTTİLER

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilginin yarasını sardı ve puanını 21'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Luton Town ise 6 puanda kaldı.

SIRADA EVERTON DEPLASMANI VAR

Manchester United, milli aradan sonra Everton deplasmanına gidecek. Luton ise evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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