Galatasaray’ın rakibi Manchester United’da şoke eden sakatlık! Gol makinesi Rasmus Hojlund sakatlandı...

PUANI 21'E YÜKSELTTİLER

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilginin yarasını sardı ve puanını 21'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Luton Town ise 6 puanda kaldı.