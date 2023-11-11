11 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız isme 25 milyon euro teklif ettiler! İtalyan devi Aslan'ın kapısında...

Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız isme 25 milyon euro teklif ettiler! İtalyan devi Aslan'ın kapısında...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.11.2023
ABONE OL
Hatayspor maçı öncesi Galatasaray’da flaş gelişme! Yıldız isme 25 milyon euro teklif ettiler! İtalyan devi Aslan’ın kapısında...

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray bir yandan da devre arasına yönelik transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılarda başarılı performansıyla dikkat çeken Sacha Boey için İtalyan devi Inter, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Inter'in Boey için 25 milyon euro ayırdığı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Sacha Boey'in talipleri her geçen gün artıyor. Ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Boey'e son olarak İtalyan devi Inter talip oldu.



25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Haberde; Inter'in Sacha Boey için 25 milyon euro gibi dev bir ücreti gözden çıkardığı ve kısa sürede Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.



REKOR 16 MİLYON EURO

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, tarihinin en pahalı oyuncu satışını gerçekleştirmiş olacak. Galatasaray'ın en pahalı satışı, 16 milyon euro'ya Stoke City'e satılan Badou Ndiaye'ye ait.

23 yaşındaki Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 1 gol kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA