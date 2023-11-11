Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız isme 25 milyon euro teklif ettiler! İtalyan devi Aslan'ın kapısında...
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray bir yandan da devre arasına yönelik transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılarda başarılı performansıyla dikkat çeken Sacha Boey için İtalyan devi Inter, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Inter'in Boey için 25 milyon euro ayırdığı belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Sacha Boey'in talipleri her geçen gün artıyor. Ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Boey'e son olarak İtalyan devi Inter talip oldu.
25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Haberde; Inter'in Sacha Boey için 25 milyon euro gibi dev bir ücreti gözden çıkardığı ve kısa sürede Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.
REKOR 16 MİLYON EURO
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, tarihinin en pahalı oyuncu satışını gerçekleştirmiş olacak. Galatasaray'ın en pahalı satışı, 16 milyon euro'ya Stoke City'e satılan Badou Ndiaye'ye ait.
23 yaşındaki Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 1 gol kaydetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç ekranı
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne zaman yatacak 2023-2024?
- Hafta sonu ne sınavı var? Bugün ve yarın hangi sınavlar var? Sınav takvimi: 11-12 Kasım 2023
- Ek ders ücreti ne kadar oldu 2023? Ücretli öğretmen maaşı kaç TL? Ek ders ücreti saatlik...
- Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor
- Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi
- Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...
- 5000 TL emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım'da hesaplara yatacak! Tahsis numarasına göre SGK ödeme günleri...
- KYK YEMEK SAATLERİ 2023-2024! KYK yurdu kahvaltı ve yemek saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi, hafta sonu...
- 10 Kasım 2023 Cuma reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi... Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...
- Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran ve Ferit ayrılığı...