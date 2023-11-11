11 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray ligde ilk kez mağlup! Hatayspor 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

Galatasaray ligde ilk kez mağlup! Hatayspor 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
ABONE OL
Galatasaray ligde ilk kez mağlup! Hatayspor 2-1 Galatasaray MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar ligde ilk mağlubiyeti alırken, Hatayspor karşılaşmayı 2-1 kazandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar ligde ilk mağlubiyeti alırken, Hatayspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

5. dakikada Ghoulam'ın köşe vuruşundan ortasına yükselen Cengiz Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın elinde kaldı.

8. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Defanstan sıyrılıp ceza sahasına giren Ziyech, topu kale önündeki Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

14. dakikada Hatayspor öne geçti. Kaleci Erce Kardeşler'in degajıyla kaleye yönelen topu Sanchez, kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Meşin yuvarlağı önüne alan Lamkel Ze'nin ortasında arka direğe hareketlenen Rivas, topu ağlarla buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı: 1-0

28. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ziyech, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Kaleci Erce'nin, Kilama ile çarpışması nedeniyle elinden kaçırdığı topu önüne alan Zaha, iyi vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1

38. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği top, Kilama'nın ayağından sekip üst direğe çarptı ve kornere gitti.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yendi.

48. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ziyech'in köşe vuruşundan ortasına arka direkte yükselen Sanchez, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce'nin çeldiği top üst direğe çarpıp kornere gitti.

50. dakikada konuk ekip etkili geldi. Kerem'in köşe vuruşundan havalandırdığı topa Abdülkerim Bardakçı yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Erce kornere çeldi.

55. dakikada Hatayspor yeniden öne geçti. Hızla hücuma çıkan Akdeniz ekibinde defanstan sıyrılan Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı Lamkel Ze'nin önüne bıraktı. Kamerunlu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

90. dakikada Boey'in ceza sahasına ortasına hareketlenen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in elinde kaldı.

Karşılaşma Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Mersin

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam (Dk. 68 Burak Bekaroğlu), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 75 Hodzic), Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze (Dk. 75 Strandberg), Rivas, Dadashov (Dk. 87 Aburjania)

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 66 Kaan Ayhan), Torreira, Oliveira (Dk. 73 Mertens), Ziyech (Dk. 73 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk. 83 Tete), Icardi

Goller: Dk. 14 Rivas, Dk. 55 Lamkel Ze (Hatayspor), Dk. 28 Zaha (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 35 Sanchez (Galatasaray), Dk. 89 Aburjania, 90+6 Hodzic (Hatayspor)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA