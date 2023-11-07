Thomas Tuchel'den Galatasaray'a övgü dolu sözler: Galatasaray çok güçlüydü! Cesur oynuyorlar
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında, temsilcimiz Galatasaray için övgü dolu sözlerde bulundu. Öte yandan Tuchel Şampiyonlar Ligi maçında çok güçlü ve tempolu bir Galatasaray beklediğini söyledi.
Tuchel, Galatasaray ile yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.
"ÇOK GÜÇLÜ GALATASARAY BEKLİYORUM"
Açıklamada, "Yarın çok güçlü, son derece yoğun bir Galatasaray bekliyorum. Bana biraz birkaç yıl önceki Atalanta Bergamo takımını hatırlatıyor. O dönem çok iyi çıkış yapan herkes için zor bir takım olmuşlardı" dedi.
İstanbul'daki ilk maçtan ders çıkarmak için yeterince sorun yaşadıklarını anlatan Tuchel, "Galatasaray çok güçlüydü. Çok yoğun ve cesur oynuyorlardı. İlk 70 dakika boyunca forvet savunması yaptılar, çok koştular ve biz de çok fazla baskıya dayanmak zorunda kaldık. Hassasiyete, topa sahip olma konusunda harekete ve iyi yapılanmaya ihtiyacımız var. Ayrıca Dortmund maçındaki hücum süreçlerini de yanımıza almak istiyoruz. Yoğun ve zor bir maç bekliyorum" diye konuştu.
"İLK MAÇTA GALATASARAY YÜKSEK BİR TEMPODA OYNADI"
Alman teknik adam ilk maçta gergin olup olmadıklarının sorulması üzerine, "Gergin değildik ama hata yapmaya meyilli olduğumuz çok yoğun bir maçtı. Galatasaray topla ve topsuz alanda son derece yüksek bir tempoda oynadı. İkinci yarı çok daha iyiydik, daha iyi geçiş hücumları yaptık. Daha sonra verimliliğimiz sayesinde maçı kazanmayı başardık. Tabii ki şanslıydık da. Şampiyonlar Ligi'nde bildiğim şey deplasman maçlarının zor olduğu. Kalite gittikçe birbirine yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.
Yarınki maçta Galatasaray'ın büyük taraftar desteğine sahip olmasını beklediğini kaydeden Tuchel, "Klasik ev sahipliğimizde olan bir maç olmayacak. Çok sayıda taraftar rakibimize destek verecek. Topa sahip olduğumuzda çok fazla hareket etmemiz ve geçiş oyunumuzu ne zaman sahaya yansıtacağımıza dair iyi kararlar vermemiz gerekecek. Yoğun ve dengeli bir maç bekliyoruz ve sabırsızlanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Kaleci Manuel Neuer'in yarın takımda forma giyecek olmasını da değerlendiren Tuchel, "Olağanüstü iyi gidiyor. Böyle devam ederse kesinlikle en üst seviyesine tekrar ulaşacaktır. Bize istikrar ve sakinlik veriyor, tavırlarıyla liderlik ediyor ve etrafındaki oyuncuları daha iyi hale getiriyor" şeklinde konuştu.
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