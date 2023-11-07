Manuel Neuer’den Icardi sözleri!

Aylar sonra takıma geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Neuer, "Tekrar oynayabildiğim için mutluyum ve bu kadar iyi çalıştığı için mutluyum. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde de harika bir oyunla tekrar oynayacağım için çok mutluyum, Galatasaray'a karşı da evimizde olacağız." ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund karşısında uzun süre sonra etkileyici bir oyun oynadıklarını belirten Neuer, "Cumartesi günü uzun süre sonra çok iyi bir oyun oynadık. Öncekinden daha iyi oynadık ve kendimizi göstermek için fırsat bulduk." şeklinde konuştu.