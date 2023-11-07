Manuel Neuer'den Icardi sözleri!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Alman ekibinin Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve file bekçisi Manuel Neuer açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, yarın Allianz Arena'da Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Oynanacak müsabaka öncesi Alman temsilcisinin teknik patronu Thomas Tuchel ve kalecisi Manuel Neuer açıklamalarda bulundu.
Aylar sonra takıma geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Neuer, "Tekrar oynayabildiğim için mutluyum ve bu kadar iyi çalıştığı için mutluyum. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde de harika bir oyunla tekrar oynayacağım için çok mutluyum, Galatasaray'a karşı da evimizde olacağız." ifadelerini kullandı.
Borussia Dortmund karşısında uzun süre sonra etkileyici bir oyun oynadıklarını belirten Neuer, "Cumartesi günü uzun süre sonra çok iyi bir oyun oynadık. Öncekinden daha iyi oynadık ve kendimizi göstermek için fırsat bulduk." şeklinde konuştu.
'ÇOK CESUR BİR OYUNCU'
"Icardi için özel olarak çalıştın mı?" sorusuna Neuer, "Tabii ki Mauro Icardi çok iyi bir oyuncu. Çok farklı bir kalitesi var. çok duygusal bir oyuncu. Ulreich'e karşı attığı penaltıyı gördük, çok cesur bir oyuncu. Kale önünde çok güçlü olduğunu görüyoruz, defansımız da bunu biliyor." dedi.
'ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK'
Oynanacak müsabaka hakkında konuşan Thomas Tuchel, "Galatasaray, Dortmund'dan farklı oynuyor. Leon Goretzka, Dayot Upamecano oynayabilecek durumda. Joshua Kimmich en önemli oyuncularımızdan biri. Galatasaray maçında oynayacak. Dortmund maçında en iyi seviyede oynadık. Orta sahamız muhteşemdi. Kadronun bozulmaması ve sürekli aynı 11 ile oynamak çok önemli. Manuel Neuer de geri döndü" sözlerini kullandı.
Zor bir maç olacağını dile getiren Tuchel, "İlk maçta çok çok iyilerdi. Sadece ev sahibi oldukları için değil, cesaretli oynadılar. 70 dakika birebir oynadılar. Çok koştular, çok şeyi değiştirmemiz lazım. Mağlubiyet onların oyun tarzını değiştirecek mi? Pek sanmıyorum. Yine güçlü bir Galatasaray göreceğiz. İki hafta önceki maçtan ders almalıyız. Yarın yine çok güçlü bir takım göreceğiz. Çok zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.
İlk maç hakkında konuşan teknik patron, "Bizim de farklı pozisyonlarımız vardı cezalandırmak için ama topa sahip olmakta daha iyi hale geldik. Galatasaray bu baskıyı sonuna kadar sürdüremedi. Biz de sonuna doğru şanslar bulduk. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Düşünmediğiniz takımlar, beklediğinizden daha iyi çıkıyor. Tecrübe edindik, edinmemiz gerekiyor. Önemli kararlar almalıyız. Sahada hızlı olmalıyız. İkili mücadeleleri kazanmalıyız. O zaman bize karşı Galatasaray zorluk yaşayabilir." sözlerini sarf etti.
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