Galatasaray’ın Bayern Münih kadrosu belli oldu! Fernando Muslera ve Mauro Icardi...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek kaleci Fernando Muslera ile müsabakalara iğne tedavisiyle çıkan Mauro Icardi, Münih'e gidecek kafilede yer aldı.