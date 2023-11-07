Galatasaray'ın Bayern Münih kadrosu belli oldu! Fernando Muslera ve Mauro Icardi...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray'da maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan ve durumu maç saatinde netleşecek kaleci Fernando Muslera ile müsabakalara iğneyle çıkan Mauro Icardi, kafileye dahil edildi. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak Galatasaray'da kadro açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek kaleci Fernando Muslera ile müsabakalara iğne tedavisiyle çıkan Mauro Icardi, Münih'e gidecek kafilede yer aldı.
Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Atakan Ordu, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.
Galatasaray kafilesi, Allianz Arena'da yarın TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka için bu akşam İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya gidecek. Karşılaşmadan sonra geceyi Münih'te geçirecek sarı-kırmızılı kafile, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maç için 9 Kasım Perşembe günü Münih'ten Adana'ya geçecek.
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