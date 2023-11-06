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Bayern Münih-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Portekizli Antonio Nobre düdük çalacak...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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Bayern Münih-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Portekizli Antonio Nobre düdük çalacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray çarşamba günü deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak. Kritik karşılaşmada Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. İşte detaylar...

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