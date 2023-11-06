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Muslera'dan Icardi modeli! Sakatlığına ilişkin flaş gelişme: İğne ile oynarım hocam

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Muslera’dan Icardi modeli! Sakatlığına ilişkin flaş gelişme: İğne ile oynarım hocam

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın ne zaman formasına kavuşacağı merakla beklenirken Muslera'nın erken dönmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi. Muslera iğne ile de olsa sarı kırmızılı formayı giymek istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, daha önce ise ayağındaki kırığa rağmen 3 ay gibi kısa bir sürede sahalara dönmüştü.



Uruguaylı file bekçisinin, erken dönmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi. Uruguaylı eldiven, iğne ile oynayabilecek duruma geldiği an Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda 18 gol yerken 9 maçta kalesini gole kapattı.

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