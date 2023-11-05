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Galatasaray'da Marcao gündemde! Brezilyalı eski yıldız yeniden Aslan oluyor...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
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Galatasaray’da Marcao gündemde! Brezilyalı eski yıldız yeniden Aslan oluyor...

Bir dönem Galatasaray forması giyen Marcao, Sevilla'da Sergio Ramos transferi sonrası iyice gözden düşerken yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. Brezilyalı stoper Marcao'nun Galatasaray'a dönme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

2022'nin yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcao, İspanya'da kayboldu. Sakatlıklardan bir türlü belinin doğrultamayan Brezilyalı stoper, Sergio Ramos'un da gelmesinin ardından gözden iyice düştü.

TRANSFERİ İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanya basınında yer alan habere göre; Marcao için eski takımı Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, devre arasında Brezilyalı stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Sevilla da Marcao'nun ayrılığına sıcak bakıyor. Ocakta bu ayrılığın gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.

BU SEZON HİÇ OYNAMADI

Marcao, bu sezon sakatlıkları nedeniyle şu ana kadar hiç forma giyemedi. Geçtiğimiz sezon ise Sevilla formasıyla yalnızca 11 resmi maça çıkan Brezilyalı stoper, 718 dakika sahada kaldı.

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