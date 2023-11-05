Fernando Muslera’dan Galatasaray’a kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Ne zaman sahalara dönecek?

'KIRIĞA RASTLANMAMIŞTIR'

Kaptan Muslera'nın önceki yapılan tetkiklerinde gerçek durumu ortaya çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Fernando Muslera'nın bugün (dün) sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.