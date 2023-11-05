05 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Ne zaman sahalara dönecek?

Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Ne zaman sahalara dönecek?

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
ABONE OL
Fernando Muslera’dan Galatasaray’a kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Ne zaman sahalara dönecek?

Galatasaray'da kritik Bayern Münih maçı öncesi Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera hakkında sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Acı içinde oyundan çıkan Muslera'nın sahalara ne zaman geri döneceği de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan kenara gelen kaptan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile oynadığı Süper Lig maçında rakibinin darbesiyle karşılaşan Fernando Muslera acı içerisinde oyundan çıkmıştı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Uruguaylı kalecinin sol dirsek ekleminde çıkık oluştuğunu ve saha içerisinde yerine taktıklarını açıklamıştı.

'KIRIĞA RASTLANMAMIŞTIR'

Kaptan Muslera'nın önceki yapılan tetkiklerinde gerçek durumu ortaya çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Fernando Muslera'nın bugün (dün) sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır" denildi.

BAYERN MÜNİH VE HATAY MAÇLARINDA YOK

Deneyimli eldivenin, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım'da oynanacak Bayern Münih karşılaşmasında yer alamayacağı, bunun sonrasında Hatayspor ile yapılacak Süper Lig mücadesinde de forma giyemeyeceği ifade edildi. Uruguaylı file bekçisinin yerine, Günay Güvenç'in görev yapacağı belirtildi.

Sezon başında transfer edilen 32 yaşındaki kaleci, bu sezon Kasımpaşa maçı dışında hiçbir resmi karşılaşmada forma giymedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA