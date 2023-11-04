04 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Fernando Muslera açıklaması! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı | Muslera ne zaman sahalara dönecek?

Galatasaray'dan Fernando Muslera açıklaması! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı | Muslera ne zaman sahalara dönecek?

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.11.2023
ABONE OL
Galatasaray’dan Fernando Muslera açıklaması! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı | Muslera ne zaman sahalara dönecek?

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol dirsek ekleminde çıkık oluşan kaleci Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek galibiyeti serisini 10'a çıkarırken, Fernando Muslera'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

MUSLERA 3-4 HAFTA YOK

Maçın 60. dakikasında kolundan sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bırakan tecrübeli kalecinin bugün yapılan tetkiklerinde; eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildi.

Uruguaylı kalecinin sakatlığı nedeniyle yaklasik 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır. "

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA