Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih’e bir şok daha! De Ligt de sakatlandı...

Son dönemde sakatlık kriziyle boğuşan Bayern Münih'te bir büyük şok daha yaşandı. Üçüncü lig takımı Saarbrücken'e karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından Matthijs de Ligt sakatlandı. İç bağlarında bir sakatlık yaşayan De Ligt'in ilk belirlemelere göre sağ dizinden sakatlandığı ve en az 4-6 hafta oynayamayacağı belirlendi.

"ACI VERİCİ"

Saarbrücken'e karşı oynanan maçın 24. dakikasında darbe olmadan sakatlanan De Ligt hakkında konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Yine aynı dizindeki kapsülden sakatlandı. Umarız herhangi bir bağ etkilenmemiştir. Son derece acı verici." ifadelerini kullandı.