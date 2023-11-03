CANLI İZLE | Galatasaray-Kasımpaşa anlık, full HD, kesintisiz, tamamını şifresiz, bedava izleme, takip linki! 3 Kasım Cuma GS-Kasımpaşa maç dakikaları...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak bu önemli müsabaka öncesi futbolseverler nefeslerini tutmuş durumda. Maçın hakemliğini Arda Kardeşler yaparken, VAR'da ise Alper Ulusoy görev alacak. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında üst üste 10. galibiyetini elde etme hedefiyle sahaya çıkacak. Peki Galatasaray-Kasımpaşa anlık, full HD, kesintisiz, tamamını şifresiz, bedava izleme, takip linki...
Trendyol Süper Lig'de büyük bir heyecan yaşanıyor, ve 11. hafta mücadelesinde Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle maçın tarihi, hangi kanalda yayınlanacağı ve başlama saati gibi bilgiler, futbolseverlerin dikkatini çekiyor. İşte GS-Kasımpaşa mücadelesinin tüm detayları...
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Bu sebeple şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır.
Galatasaray-Kasımpaşa ilk 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Kasımpaşa (Muhtemel): Ali, Emre, Winck, Omeruo, Yasin Ö., Duhan, Hasan Emre, Saddiki, Ouanes, Selim Dilli, Erdem Ç., Fall.
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Alper Ulusoy
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da Mustafa Öğretmenoğlu ile Süleyman Özay görev yapacak.
Galatasaray-Kasımpaşa: 24-7
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 38 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta kazanan taraf çıkmadı. Aslan'ın 75 golüne, Lacivert-Beyazlılar 38 golle yanıt verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmaları Galatasaray 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.
Cim Bom'dan 9 maçlık seri
Aslan, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Sarı-Kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.
Evde 21 haftadır mağlup olmuyor.
Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay puan şansı vermiyor. Sarı-Kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 4 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.
Takımı sırtlayan Icardi
Cim Bom'un Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımını sırtlamaya devam ediyor. Yıldız golcü, bu sezon toplam 17 resmi müsabakada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda kaydetti. Icardi, ayrıca ligde Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte krallık yarışında zirvede bulunuyor.
En az gol yiyen takım
Galatasaray, ligde oynadığı 10 müsabakada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, bu 10 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.
Buruk-Özdeş: 3-1
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Buruk; Gaziantepspor ve Akhisarspor'u, Özdeş ise Balıkesirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırıyordu. Oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü Okan Buruk'un ekipleri, 1'ini ise Kemal Özdeş'in takımları kazandı.
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- CANLI İZLE | Galatasaray-Kasımpaşa anlık, full HD, kesintisiz, tamamını şifresiz, bedava izleme, takip linki! 3 Kasım Cuma GS-Kasımpaşa maç dakikaları...
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