CANLI İZLE | Galatasaray-Kasımpaşa anlık, full HD, kesintisiz, tamamını şifresiz, bedava izleme, takip linki! 3 Kasım Cuma GS-Kasımpaşa maç dakikaları...

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 38 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta kazanan taraf çıkmadı. Aslan'ın 75 golüne, Lacivert-Beyazlılar 38 golle yanıt verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmaları Galatasaray 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

Cim Bom'dan 9 maçlık seri

Aslan, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Sarı-Kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.

Evde 21 haftadır mağlup olmuyor.