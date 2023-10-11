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Galatasaray'da Mauro Icardi için teklif! Devre arası İspanyol ekibi teklif yapacak...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Galatasaray’da Mauro Icardi için teklif! Devre arası İspanyol ekibi teklif yapacak...

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekerken bir İspanyol ekibinin devre arasında sarı kırmızılıların kapısını yıldız isim için çalacağı öğrenildi.

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