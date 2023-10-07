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Aslan 3 puanı kaptı! Antalyaspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
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Aslan 3 puanı kaptı! Antalyaspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Cimbom zorlu mücadeleden 2 golle 3 puanı almasını bildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Jehezkel'in ceza alanı dışında pas verdiği Saric'in şutunda, top yandan dışarıya gitti.

7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakika Jehezkel'in pasıyla topla buluşturduğu Streek'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.

42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutunda, kale çizgisi önünde bekleyen defans oyuncusu Güray Vural kafayla topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Tete'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Icardi'nin kafa vuruşunu kaleci Leite son anda kornere çeldi.

49. dakikada Boey'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top kaleci Leite'de kaldı.

57. dakikada ceza alanı yayı içerisinde kazanılan serbest vuruşta Icardi'nin sert şutu baraja çarpıp az farkla kornere çıktı.

58. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Icardi'nin kafa vuruşunu arka direkte Sanchez, dokunarak ağlara gönderdi. 0-1

70. dakikada Mertens'in ceza alanı sağ çaprazından sert şutunu kaleci Leite kornere çeldi.

73. dakikada Erdal'ın uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jehezkel'in aşırtma vuruşu yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Safuri'nin ceza sahasına ortasında arka direkte Assombalonga'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

88. dakikada Mertens'in savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 0-2



ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ...

ANTALYASPOR: Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Güray, Ömer, Streek, Jehezkel, Bytyqi, Veysel (C).

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

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