Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçında! Muhtemel 11'lerde büyük sürpriz! Okan Buruk kararını verdi...
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, yarın evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı kırmızılılar rakibini mağlup ederek Fenerbahçe'nin derbi oynayacağı haftada avantajlı duruma geçmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Galatasaray ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 39. kez karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla ikinci sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 5. sırada yer alıyor.
39. RANDEVU
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 75 golüne, lacivert-beyazlılar 38 golle yanıt verdi.
Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Galatasaray 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.
SÜPER LİG'DE SON 9 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.
EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 21
Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay puan şansı vermiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 4 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.
MAURO ICARDİ 17 MAÇTA 15 GOL ATTI
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, bu sezon toplam 17 resmi müsabakada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda kaydetti. Icardi, ayrıca ligde Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte krallık yarışında zirvede bulunuyor.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 10 müsabakada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 10 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.
OKAN BURUK İLE KEMAL ÖZDEŞ 5. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Gaziantepspor ve Akhisarspor'u, Özdeş ise Balıkesirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırıyordu. Oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü Okan Buruk'un ekipleri, 1'ini ise Kemal Özdeş'in takımları kazandı.
FERNANDO MUSLERA SINIRDA
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Paşa karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Tarih açıklandı! 2024 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
- HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...
- HAC SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024! Hac kura çekiliş sonuçları açıkladı mı? Hac kura sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı!
- Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...
- Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...
- BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!
- Fed kararı son dakika | FED faiz kararı ne oldu, 2023 Kasım ayı kararı yüzde kaç? FED toplantı tarihleri nedir?
- CANLI İZLE ATV | 1 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm tek part, kesintisiz, full HD, anlık, şifresiz izleme ekranı! 134. Bölüm de neler olacak?
- Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?
- THY iptal olan uçuşlar son dakika | 1 Kasım 2023 Türk Hava Yolları biletler neden iptal edildi, siber saldırı mı yapıldı? İşte son gelişmeler...
- Son dakika Sigara zammı | Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? 1 Kasım güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi...
- Altın fiyatlarında Fed ateşi fitillendi: Yeni rekor için tarihi duyan kuyumcuya koştu! Saat 21'den itibaren 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı...