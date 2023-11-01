Galatasaray’da transferde büyük sürpriz! Eski Aslan yeniden gündemde...

MARCAO SÜRPRİZİ!



Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Yerine yine hem ligi hem Galatasaray'ı bilen bir oyuncu gündeme geldi: Marcao...

ÇOK DÜŞÜK BİR RAKAM ÖNERİLECEK



Sevilla'ya gittiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, iyileştikten sonra da forma bulamayan Brezilyalı stoper için Aslan yoklama çekecek. 27 yaşındaki oyuncu için Cimbom, Sevilla'ya çok düşük bir rakam önerecek.