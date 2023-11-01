Galatasaray'da transferde büyük sürpriz! Eski Aslan yeniden gündemde...
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray Victor Nelsson'un satılması durumunda o bölgeye eski oyuncusu Marcao'yu transfer etmeyi düşünüyor. Sevilla'ya gittiğinden beri sakatlıklarından kurtulamayan Brezilyalı için Aslan çok düşük bir rakam önerecek. İşte detaylar...
Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Victor Nelsson forma giyemediği için mutsuz. Danimarkalı devre arasında ayrılırsa Galatasaray, eski oyuncusuna yönelecek.
"OYNAMAZSAM GİDERİM"
Galatasaray'da Davinson Sanchez transferi sonrasında Victor Nelsson yedek kulübesine geçti. Danimarkalı savunmacı bu durumu çok sorun etti ve ülke basınına verdiği iki röportajda da "Oynamazsam giderim" ifadelerini kullandı.
MARCAO SÜRPRİZİ!
Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Yerine yine hem ligi hem Galatasaray'ı bilen bir oyuncu gündeme geldi: Marcao...
ÇOK DÜŞÜK BİR RAKAM ÖNERİLECEK
Sevilla'ya gittiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, iyileştikten sonra da forma bulamayan Brezilyalı stoper için Aslan yoklama çekecek. 27 yaşındaki oyuncu için Cimbom, Sevilla'ya çok düşük bir rakam önerecek.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Marcao, Galatasaray formasıyla 141 maça çıktı. Brezilyalı yıldız 2 gol attı, 2 de asist yaptı.
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