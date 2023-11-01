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Galatasaray'da Ndombele krizi! Otele hamburger siparişi vermiş

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.11.2023
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Galatasaray’da Ndombele krizi! Otele hamburger siparişi vermiş

Sezon başında birçok yıldız ismi kadroya katan Galatasaray'da yeni transferler arasında yer alan Tanguy Ndombele, aradan iki ay geçmesine rağmen henüz hazır hale gelemedi. Yıldız oyuncunun Teknik Direktör Okan Buruk ile ilginç bir nedenden tartıştığı da ortaya çıktı.

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