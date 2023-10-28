Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı İtalya yolcusu! Bayern Münih maçı sonrası transferin gözdesi haline geldi...

ZAM YOLDA

Abdülkerim geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı. Galatasaray yönetimi, bu sezon 19 milyon 550 bin TL kazanan Abdülkerim'in ücretini bir miktar artıracak. Cimbom, 1 milyon Euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.