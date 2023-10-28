Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı İtalya yolcusu! Bayern Münih maçı sonrası transferin gözdesi haline geldi...
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği etkili performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve ilk 3 hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi’nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumuna yükselen Abdülkerim Bardakçı'ya İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar...
MARCAO'YU UNUTTURDU
Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası Galatasaray'ın Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro'ya transfer ettiği Abdülkerim, adeta Brezilyalı stoperi unutturdu. Sarı Kırmızılı formayı giydiği ilk günden bu yana istikrarlı görüntüsünü bozmayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 29 yaşındaki oyuncu, Marcao'yu da unutturdu.
ZAM YOLDA
Abdülkerim geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı. Galatasaray yönetimi, bu sezon 19 milyon 550 bin TL kazanan Abdülkerim'in ücretini bir miktar artıracak. Cimbom, 1 milyon Euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN FAZLA İKİLİ MÜCADELE KAZANAN OYUNCU
İlk 3 hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumuna yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın performansı, Avrupa devlerinin de ilgisini çekti. Sarı-Kırmızılı formayla 2. sezonunu geçiren 29 yaşındaki savunmacı, kısa zamanda yaşadığı yükselişle, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.
MİLAN PEŞİNE DÜŞTÜ
Son dönemde Rus kulüplerinin transfer etmek istediği Milli stoperi, şu sıralarda İtalyan devlerinin takibe aldığı, özellikle Milan'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalabileceği öğrenildi.
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