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Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı İtalya yolcusu! Bayern Münih maçı sonrası transferin gözdesi haline geldi...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı İtalya yolcusu! Bayern Münih maçı sonrası transferin gözdesi haline geldi...

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği etkili performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve ilk 3 hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi’nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumuna yükselen Abdülkerim Bardakçı'ya İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar...

Yıldızlar topluluğu Alman ekibi karşısında kusursuz bir oyun ortaya koyan milli stoper, kendisine hayran bıraktırırken transferin de gözde ismi oldu. Bayern maçındaki performansı, Abdülkerim'e Serie A'nın kapısını açabilir.

MARCAO'YU UNUTTURDU

Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası Galatasaray'ın Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro'ya transfer ettiği Abdülkerim, adeta Brezilyalı stoperi unutturdu. Sarı Kırmızılı formayı giydiği ilk günden bu yana istikrarlı görüntüsünü bozmayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 29 yaşındaki oyuncu, Marcao'yu da unutturdu.

ZAM YOLDA

Abdülkerim geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı. Galatasaray yönetimi, bu sezon 19 milyon 550 bin TL kazanan Abdülkerim'in ücretini bir miktar artıracak. Cimbom, 1 milyon Euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN FAZLA İKİLİ MÜCADELE KAZANAN OYUNCU

İlk 3 hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumuna yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın performansı, Avrupa devlerinin de ilgisini çekti. Sarı-Kırmızılı formayla 2. sezonunu geçiren 29 yaşındaki savunmacı, kısa zamanda yaşadığı yükselişle, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

MİLAN PEŞİNE DÜŞTÜ

Son dönemde Rus kulüplerinin transfer etmek istediği Milli stoperi, şu sıralarda İtalyan devlerinin takibe aldığı, özellikle Milan'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalabileceği öğrenildi.

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