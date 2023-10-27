27 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Çaykur Rizespor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Çaykur Rizespor maçında oynayacak mı?

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
ABONE OL
Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Çaykur Rizespor maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Icardi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız Bayern Münih maçında sakatlığı nedeniyle iğneyle oynarken, bu maçta da kadroya dahil edildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

KADROYA DAHİL EDİLDİ

Galatasaray, karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek. Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi.

İĞNE İLE MAÇA ÇIKMIŞTI

Arjantinli yıldız, Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maça iğneyle çıkmıştı. Icardi'nin Rize'de oynayıp oynamayacağına teknik heyet ve sağlık ekibi ile arasında yapılacak son görüşmenin ardından karar verilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA