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PFDK'den Erden Timur'a ceza!

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.10.2023
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PFDK’den Erden Timur’a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), katıldığı bir programda sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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