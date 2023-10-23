23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Bayern'de Galatasaray maçı öncesi Neuer gelişmesi

Bayern'de Galatasaray maçı öncesi Neuer gelişmesi

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.10.2023
ABONE OL
Bayern’de Galatasaray maçı öncesi Neuer gelişmesi

Galatasaray'ın Devler Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih’in hocası Thomas Tuchel, “Upamecano, Gnabry, Raphael Guerreiro ve Mazraoui Galatasaray maçında yok. Goretzka’nın durumu şüpheli. Neuer yedek kulübesinde olacak” açıklamasını yaptı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA