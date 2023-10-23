Galatasaray'a Bayern Münih maçı öncesi iyi haber! 5 isim kadroda yok...
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunda 3.maçta Bayern Münih'i İstanbul'daki evinde ağırlayacak. Sarı kırmızılılar rakibini yenerek grupta liderliğe ulaşmak isterken, Alman temsilcisinde 5 eksik bulunuyor. İşte detaylar...
Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı. Son idmana katılmış olsalar da Serge Gnabry ve Manuel Neuer, kamp kadrosunda yer almadı.
3 İSİM SAKAT
Sakat oyuncular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro da kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.
GALATASARAY - BAYERN MÜNİH: 19.45'TE
Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki mücadele 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
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