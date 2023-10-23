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Galatasaray'a Bayern Münih maçı öncesi iyi haber! 5 isim kadroda yok...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Galatasaray’a Bayern Münih maçı öncesi iyi haber! 5 isim kadroda yok...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunda 3.maçta Bayern Münih'i İstanbul'daki evinde ağırlayacak. Sarı kırmızılılar rakibini yenerek grupta liderliğe ulaşmak isterken, Alman temsilcisinde 5 eksik bulunuyor. İşte detaylar...

Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı. Son idmana katılmış olsalar da Serge Gnabry ve Manuel Neuer, kamp kadrosunda yer almadı.

3 İSİM SAKAT

Sakat oyuncular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro da kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.

İşte Bayern Münih'in kamp kadrosu

Peretz, Ulreich, Minjae, De Ligt, Kimmich, Kane, Sane, Coman, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Müller, Laimer, Tel, Mazraoui, Kraitzig, Musiala, Pavlovic

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH: 19.45'TE

Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki mücadele 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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