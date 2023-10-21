Okan Buruk'tan derbi sonrası flaş açıklama! Ahaber.com.tr sordu: Bayern Münih maçındaki oyun tercihi ne olacak?
Rams Park'taki kritik derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. AHaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'ten, Bayern Münih maçı öncesi kritik soru! Mauro Icardi Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyebilecek mi? İşte tüm detaylar...
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansına Beşiktaş derbisinde de devam etti.
Karşılaşmada Galatasaray'ın maçtaki iki golünü atan Arjantinli futbolcu, takımına galibiyeti getirdi.
AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI
Maç sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı. Yıldız futbolcu Icardi'nin göz ardı edilemeyen başarısı Türk futbol tarihine damga vurdu.
Galatasaray Rams Park'ta galibiyeti golcüsü İcardi'nin iki golüyle elde ederken Buruk, Ahaber.com.tr'den İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in, "Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in performansını nasıl buldunuz? Bayern Münih maçındaki oyun tercihleri ne yönde olacak?" sorularına samimi ifadelerle şöyle yanıtladı:
"KIRMIZI KART VE PENALTININ DOĞRU OLDUĞUNU GÖRDÜM"
"Hakem yönetimi ile ilgili saha içinde gördüklerimiz oldu. Genel olarak maçın özetini pozisyonlarını izleyemedim. İzledikten sonra bilgi verebilirim. Kulübede izlediğim ilk kırmızı kart ve penaltıda da el vardı. İkisinin de doğru olduğunu gördüm. Maçın genelinde olan pozisyonları değerlendikten sonra göreceğim."
"BAYERN MÜNİH MAÇINDA KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAK İSTEYECEĞİZ"
"Karar vereceğiz. Kadro yapımıza bakacağız. Rakibe göre planı oluşturacağız. Çok çalışma vaktimiz yok. Önemli olan oyuncuları dinlendirmek. Oyunla ilgili daha sonra karar vereceğiz"
"ICARDİ'NİN YARIN MR'I ÇEKİLECEK"
Okan Buruk, topuğundaki ağrı nedeniyle karşılaşmanın ardından stattan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin durumu hakkında, "Ceza sahasındaki pozisyonda ayağına bir darbe aldı. O darbede topuğunda bir ağrı hissetti. Devamında dışarıya çıktı bandajını çıkarttı. Ben sorduğumda 'Oyuna devam edeceğim' dedi. Devamında ağrısı çoğaldı. Maçın sonunda da koşamaz hale geldi. Onunla ilgili yarın sabah bir MR çekilecek. MR'dan sonra daha net şekilde durumu belli olacak. İnşallah önemli bir şey yoktur. Oyunun sonunda ağrısı çok oldu." şeklinde konuştu.
OKUN BURUK'UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Galatasaray'da teknik direktör Okun Buruk'un doğum günü basın toplantısının ardından kutlandı. Sarı-kırmızılı kulübü takip eden basın mensupları, açıklamalarının ardından Buruk'a doğum günü sürprizi yaptı. Buruk kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfledikten sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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