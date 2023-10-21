Okan Buruk’tan derbi sonrası flaş açıklama! Ahaber.com.tr sordu: Bayern Münih maçındaki oyun tercihi ne olacak?

"ICARDİ'NİN YARIN MR'I ÇEKİLECEK"

Okan Buruk, topuğundaki ağrı nedeniyle karşılaşmanın ardından stattan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin durumu hakkında, "Ceza sahasındaki pozisyonda ayağına bir darbe aldı. O darbede topuğunda bir ağrı hissetti. Devamında dışarıya çıktı bandajını çıkarttı. Ben sorduğumda 'Oyuna devam edeceğim' dedi. Devamında ağrısı çoğaldı. Maçın sonunda da koşamaz hale geldi. Onunla ilgili yarın sabah bir MR çekilecek. MR'dan sonra daha net şekilde durumu belli olacak. İnşallah önemli bir şey yoktur. Oyunun sonunda ağrısı çok oldu." şeklinde konuştu.