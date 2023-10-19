Galatasaray’dan Okan Buruk kararı

Bir şampiyonluk yaşadık ama hayatta her şey başarı değil. Şu anda dünya üzerinde bizi çok fazla üzen şeyler var. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Dünyada olanları gördükçe her şeyin kazanmak, kupa, başarı olmadığını anlıyoruz.

Hayatta sağlık, yaşam kalitesi ve barış önemli. Ancak bizim de hizmet ettiğimiz, bizden başarı bekleyen taraftarımız ve camiamız var. Buna da bu zamana kadar sizlerin gücüyle hizmet ettik. İsteğim aynı performansı devam ettirmeniz. Kazandıkça daha da güçleniyoruz. İnşallah kazanmaya devam ettiğimiz bir sezon olur. Hepimiz için güzel ve başarılarla dolu bir sezon olsun."