Galatasaray'dan Okan Buruk kararı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili yeni kararını duyurdu. O anlarda yeşil sahada bir de sürpriz yaşandı.
Başkan Özbek, tecrübeli teknik adam için Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde düzenlenen doğum günü kutlamasında GSTV'ye açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'u yeni yaşı dolayısıyla tebrik eden Özbek, "Hocamın bugün doğum günü. Kendisini kutluyorum. İnşallah uzun süreler Galatasaray'a hizmet edeceksin." dedi.
"OKAN BURUK İLE ANLAŞMA YENİLEDİK"
Buruk'un sözleşmesinin yenilendiğini aktaran Özbek, "Bugün hem hocamızın doğum günü kutlamasını hem de anlaşmanın yenilenmesini de yaptık. Kendisine Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Geçen sene bizi çok mutlu ettiler. Bu sezon da iyi gidiyoruz. Hocam Galatasaray'a yakışan birisi. Umarım uzun seneler Galatasaray'ın hizmetinde olur. Kendisin doğum gününü kutluyorum." diye konuştu.
Okan Buruk ise 50. yaşına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Başkanımıza ve yönetim kuruluna, sizlerle birlikte çalışma şansını verdiği için teşekkür ederim. Son 16 aydır birlikteyiz. Çok güzel günler geçirdim. Ondan önceki 16 ayım benim için zor geçmişti. Sizlerin desteğiyle, performansıyla çok güzel 16 ay geçirdim.
Bir şampiyonluk yaşadık ama hayatta her şey başarı değil. Şu anda dünya üzerinde bizi çok fazla üzen şeyler var. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Dünyada olanları gördükçe her şeyin kazanmak, kupa, başarı olmadığını anlıyoruz.
Hayatta sağlık, yaşam kalitesi ve barış önemli. Ancak bizim de hizmet ettiğimiz, bizden başarı bekleyen taraftarımız ve camiamız var. Buna da bu zamana kadar sizlerin gücüyle hizmet ettik. İsteğim aynı performansı devam ettirmeniz. Kazandıkça daha da güçleniyoruz. İnşallah kazanmaya devam ettiğimiz bir sezon olur. Hepimiz için güzel ve başarılarla dolu bir sezon olsun."
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