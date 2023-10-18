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Galatasaray Beşiktaş derbisi maçı hazırlıklarını sürdürdü

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.10.2023
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Galatasaray Beşiktaş derbisi maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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