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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur PFDK'ye sevk edildi

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur PFDK’ye sevk edildi

Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, yaptığı açıklamaların ardından PDFK'ya sev edildi. İşte detaylar...

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