Erden Timur’dan Cristiano Ronaldo sözleri: Transfer için haber yolladık...

RONALDO'YU YOKLADIK

Erden Timur ayrıca, "Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı. Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı." sözlerini sarf etti.