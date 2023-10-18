Erden Timur'dan Cristiano Ronaldo sözleri: Transfer için haber yolladık...
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur A Spor ekranlarında katıldığı canlı yayında Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Timur "Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor canlı yayınında konuştu. Erden Timur, canlı yayında Cristiano Ronaldo için de açıklama yaptı.
Erden Timur, "Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun özgüvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum." dedi.
RONALDO'YU YOKLADIK
Erden Timur ayrıca, "Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı. Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı." sözlerini sarf etti.
SADIO MANE, ORTA SAHA TRANSFERİ
Erden Timur, transfer dönemindeki orta saha adayları ve Sadio Mane konusunda ise, "Matteo Guendouzi, Sofian Amrabat gündemdeydi. Sadio Mane ile bir kere konuştum. Paulo Dybala, bize söylendi. Mane ile transfer değil, Afrika'daki vakfım için konuştum. Leandro Paredes hiçbir zaman kesin olarak 'Geliyorum' demedi." şeklinde konuştu.
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