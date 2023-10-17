"Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kalmıştı. Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı öncesi, en çok merak edilen ise iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç oldu. İşte konu hakkında detaylar...