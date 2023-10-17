Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
"Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 9. hafta heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Galatasaray-Beşiktaş maçı, başta bu iki takıma gönülveren futbolseverler olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla takip ediliyor. Söz konusu maçın tarih ve saat bilgisi öğrenilmek isteniyor. İşte konu hakkında detaylar...
"Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kalmıştı. Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı öncesi, en çok merak edilen ise iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç oldu. İşte konu hakkında detaylar...
DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı, 21 Ekim Cumartesi akşamı RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak.
SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN PROGRAMI
Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:
21 Ekim Cumartesi
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
22 Ekim Pazar
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
23 Ekim Pazartesi
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
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