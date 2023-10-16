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Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken iki şart...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Yunus Akgün’ün sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken iki şart...

Dün Letonya karşısındaki iyi oyununu bir de golle süsleyen Yunus Akgün'ün sözleşmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre Akgün'ün sözleşmesinde Premier Lig ve 25 maç sınırı dikkat çekiyor. İşte detaylar...

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı konuk etti. Ay-Yıldızlı ekibimiz Letonya'ya 4-0'la geçerek Avrupa Şampiyonasına gitmeyi garantiledi.

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Mücadelenin ilk golünü atan ve harika bir performans ortaya koyan Yunus Akgün dikkatleri çeken isim oldu. Galatasaray taraftarı Yunus Akgün'ün bu performansı sonrası Leicester City ile yapılan sözleşme detaylarını merak ediyor.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Galatasaray sezon başında Yunus Akgün'ü Championship ekibi Leicester City'e 500 bin euro karşılığında kiralamıştı. Ayrıca sözleşmede zorunlu olmayan ancak şarta bağlı satın alma opsiyonu var.

9 MİLYON EURO ÖDEYİP SATIN ALABİLİRLER

Leicester City Premier Lig'e yükselirse ve yıldız futbolcu 25 maç oynarsa, İngilizler 9 milyon Euro'yu ödeyip Yunus Akgün'ü almak zorunda. Ancak bu şartlar karşılanmazsa Leicester istediği takdirde yine 9 milyon euro bedelle oyuncunun bonservisin alma hakkına sahip.

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