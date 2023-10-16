Yunus Akgün’ün sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken iki şart...

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Mücadelenin ilk golünü atan ve harika bir performans ortaya koyan Yunus Akgün dikkatleri çeken isim oldu. Galatasaray taraftarı Yunus Akgün'ün bu performansı sonrası Leicester City ile yapılan sözleşme detaylarını merak ediyor.