Galatasaray’da eski yıldız geri dönüyor! Mücadelesiyle taraftarın sevgilisi olan ismi Okan Buruk istiyor...

LEMİNA LİSTEDE

Vecino ile birlikte hazır durumda olan bir başka orta sahayı daha gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, eski Galatasaraylı Mario Lemina'yla ilgileniyor. Premier Lig'de Wolves forması giyen ve bu sezonki tüm maçlarda oynayan 30 yaşındaki futbolcu, en son Aston Villa mücadelesinde Zaniolo'ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Vecino ile birlikte Galatasaray'ın eski yıldızlarından Lemina da gündemde.

Okan hoca, tıpkı Vecino gibi, Lemina'nın da Torreira ile merkezde çok iyi anlaşacağını düşünüyor. Galatasaray, Oliveira'nın satılma ihtimaline karşı her iki oyuncuyla da temas halinde, ancak listede başka isimler de olduğu öğrenildi.