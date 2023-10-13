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Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor! Mücadelesiyle taraftarın sevgilisi olan ismi Okan Buruk istiyor...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Galatasaray’da eski yıldız geri dönüyor! Mücadelesiyle taraftarın sevgilisi olan ismi Okan Buruk istiyor...

Galatasaray'da deve arasına yönelik transfer çalışmaları başlarken ilk olarak Sergio Oliviera ile yolların ayrılması bekleniyor. Okan Buruk, Portekizli yıldızın yerine Galatasaray'ın eski yıldızını istiyor. İşte detaylar...

Adı gönderilecek oyuncular listesine eklenen Sergio Oliveira'nın yerine Galatasaray devre arasında bir transfer yapmak istiyor. Ndombele'nin de henüz hazır duruma gelmemesi sebebiyle kesenin ağzını açan Aslan'ın listesinde iki isim var.

YABANCI TAKVİYESİ YAPILACAK

Geçen sezon bu bölgenin 1 numaralı oyuncusu olan Sergio Oliveria'nın da form grafiğinin giderek düşmesi, kulübün radikal bir karar almasına yol açtı.

Sarı Kırmızılılar, Portekizli futbolcuyla devre arasında yolları ayırmaya hazırlanıyor. Ancak Oliveira'nın satılması durumunda da bu bölgeye yine bir yabancı takviyesi yapılması fikri üzerinde uzlaşı sağlandı.

İLK SIRADA VECİNO

Sergio Oliveira'yı devre arasında elden çıkarmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin de henüz fiziksel açıdan hazır hale gelmemesi nedeniyle, 8 numaraya daha garanti bir isim almayı planlıyor.

Teknik heyetin orta saha gündeminde ise 2 oyuncu ön plana çıkıyor. Bunlardan biri, Okan Buruk'un çok istediği, ancak taraftar tepkisi nedeniyle son anda vazgeçilen Vecino. Lazio formasıyla son dönemde çok iyi bir performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha, aynı zamanda Torreira'nın da vatandaşı.

TEKRAR TEMAS KURULACAK

İtalyan basınına verdiği röportajda Galatasaray'ın transfer girişimlerinden bahseden menajer Gardi de Vecino'ya olan ilgiyi doğruladı ve deneyimli orta sahadan övgüyle bahsetti. Listenin ilk sırasında, teknik patron Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Vecino var. 32 yaşındaki Uruguaylı için, Lazio ile tekrar temasa kurulacak.

LEMİNA LİSTEDE

Vecino ile birlikte hazır durumda olan bir başka orta sahayı daha gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, eski Galatasaraylı Mario Lemina'yla ilgileniyor. Premier Lig'de Wolves forması giyen ve bu sezonki tüm maçlarda oynayan 30 yaşındaki futbolcu, en son Aston Villa mücadelesinde Zaniolo'ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Vecino ile birlikte Galatasaray'ın eski yıldızlarından Lemina da gündemde.

Okan hoca, tıpkı Vecino gibi, Lemina'nın da Torreira ile merkezde çok iyi anlaşacağını düşünüyor. Galatasaray, Oliveira'nın satılma ihtimaline karşı her iki oyuncuyla da temas halinde, ancak listede başka isimler de olduğu öğrenildi.

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