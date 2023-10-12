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Galatasaray'dan devre arası bombası! Forvette yeni hedef Luis Suarez...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Galatasaray’dan devre arası bombası! Forvette yeni hedef Luis Suarez...

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de iddialı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray devre arası için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar Bakambu'dan istediği performansı alamamasının ardından yeni bir dünya yıldızını gündmemine aldı. Aslan, Luis Suaraz'i renklerine bağlamak için tüm şartları zorlama kararı aldı.

Galatasaray, yıldızlarla kadrosunu müthiş bir isimle daha da güçlendirmek için harekete geçerken bomba bir isim gündeme geldi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, dev transfer operasyonunda ön çalışmalara başladı. Erden Timur, Luis Suarez'i Galatasaray'ın renklerine bağlamak için tüm şartları zorlama kararı aldı.



INTER MIAMI DE İSTİYOR

Ancak Luis Suarez konusunda Galatasaray'ın çok zorlu bir rakibi bulunuyor. Messi'nin forma giydiği Inter Miami de tecrübeli futbolcuyla ilgileniyor. Uruguaylı golcünün Inter Miami'ye gitmediği taktirde Cimbom'a transfer olacağı öngörülüyor.



LUIS SUAREZ'İN KARİYERİ?

35 yaşındaki Luis Suarez, kariyerine Club Nacional takımında başladı. Ardından Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid takımlarında forma giydi. Suarez, İspanya, İngiltere ve Hollanda'da toplamda 5 kez gol krallığı tattı. 2022 yazında yeniden Nacional'e dönen Suarez, Ocak 2023'te Gremio'ya transfer oldu. Profesyonel kariyeri boyunca 757 maçta 463 kez gol sevinci yaşadı. 137 kez Uruguay Milli Takımı formasını giyen Suarez, 68 kez fileleri havalandırdı.

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