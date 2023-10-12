Galatasaray’dan devre arası bombası! Forvette yeni hedef Luis Suarez...





LUIS SUAREZ'İN KARİYERİ?

35 yaşındaki Luis Suarez, kariyerine Club Nacional takımında başladı. Ardından Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid takımlarında forma giydi. Suarez, İspanya, İngiltere ve Hollanda'da toplamda 5 kez gol krallığı tattı. 2022 yazında yeniden Nacional'e dönen Suarez, Ocak 2023'te Gremio'ya transfer oldu. Profesyonel kariyeri boyunca 757 maçta 463 kez gol sevinci yaşadı. 137 kez Uruguay Milli Takımı formasını giyen Suarez, 68 kez fileleri havalandırdı.