Galatasaray’da Okan Buruk tercihini yaptı! Manchester United deplasmanında bambaşka bir ilk 11! Aslan ava çıkıyor...

MANCHESTER UNİTED SEZONA İYİ BAŞLAMADI

İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı."Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi. Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.