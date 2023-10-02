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Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber! Manchester United maçında yok...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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Galatasaray’a Hakim Ziyech’ten kötü haber! Manchester United maçında yok...

Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech, Manchester United maçı öncesi son antrenmanda yer almadı. Faslı futbolcunun, maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. İşte detaylar...

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