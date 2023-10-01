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Manchester United - Galatasaray maçını Ivan Kruzliak yönetecek

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.10.2023
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Manchester United - Galatasaray maçını Ivan Kruzliak yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında deplasmanda Manchester United ile yapacağı maçta, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak.

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