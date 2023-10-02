Galatasaray maçında Manchester United kalesinde Altay Bayındır mı olacak? Eric Ten Hag: Galatasaray’ın kalitesini savunmamız gerek





"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANABİLECEK KALİTEYE SAHİBİZ"



Manchester United'ın en iyi takımlarla mücadele edebilecek kadro kalitesine sahip olduğunu belirten tecrübeli savunmacı, "Bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Bu organizasyonda rekabet üst seviyede. Her detayı ele almalısınız. Takımımızın kalitesi ve iyi bir oyun mantalitesi var. Umduğumuz gibi bir sezon başlangıcı olmadı, bazı konularda gelişme göstermeliyiz. Ben hala daha en iyi takımlarla rekabet edebilecek seviyede olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



ANTHONY, GALATASARAY MAÇI KADROSUNDA YER ALABİLİR



Erik ten Hag, Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Anthony'nin Galatasaray maçının kadrosunda yer alabileceğini belirtti. Genç oyuncunun dün takımla çalıştığını belirten Hollandalı teknik adam, bugünkü antrenmandan sonra karar vereceklerini ve oyuncunun kadroda olabileceğini belirtti. İngiliz ekibinde ayrıca Sergio Reguilon, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka, Lisandro Martinez, Donny van de Beek ve Jadon Sancho, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.