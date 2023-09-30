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Aslan evinde 3 puanın sahibi oldu! Galatasaray 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU)

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.09.2023 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
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Aslan evinde 3 puanın sahibi oldu! Galatasaray 2-1 Ankaragücü MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Galatasaray, geriye düştüğü mücadelede yıldızlarının sahne almasıyla maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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