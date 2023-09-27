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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te şok! Serge Gnabry de sakatlandı...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih’te şok! Serge Gnabry de sakatlandı...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Serge Gnabry, Preussen Münster maçında şok bir sakatlık yaşadı. Bu sezon 6 resmi maça çıkan Serge Gnabry bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Bayern Münih'in, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Serge Gnabry, Almanya Kupası'nda oynanan Preussen Münster maçında kolunu kırdı.

"BİRKAÇ HAFTA UZAK KALACAK"

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel'de yıldız oyuncunun maç içerisinde kolunu kırdığını resmen açıkladı.

Thomas Tuchel, "Serge Gnabry kolunu kırdı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Yarın Münih'te ameliyat olacak. Acı verici. O bizim içim çok önemli bir oyuncu ve harika bir karakter." ifadelerini kullandı.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 6 resmi maça çıkan Serge Gnabry bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

ÇOK SAYIDA İSİM SAKAT

Kim Min Jae, Upamecano, De Ligt, Thomas Müller'in de sakatlığı bulunuyor.

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