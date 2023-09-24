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Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray'ın Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kazımcan Karataş için sarı kırmızılı kulüpten resmi açıklama geldi. İşte Kazımcan Karataş'ın sağlık durumuna ilişkin detaylar...

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Başakşehir karşısında Angelino'dan formayı almayı başarmıştı ancak şanssız bir sakatlık yaşadı.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulüptenyapılan açıklamada; "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Maçın 29. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Kazımcan, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

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