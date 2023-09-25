Erteleme maçlarının statüsü belli oldu! Beşiktaş’a gün doğdu! Tam 10 oyuncusu yok

MADDE 18 – MÜSABAKANIN ERTELENMESİNİN SONUÇLARI

(1) Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.

(2) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.

(3) Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.

Süper Lig 3. HAFTA ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ ŞÖYLE:

26 Eylül Salı

20.30 İstanbulspor - GALATASARAY

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - BEŞİKTAŞ

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir