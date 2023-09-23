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Galatasaray'da sakatlık şoku: Kazımcan Karataş soyunma odasına götürüldü

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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Galatasaray’da sakatlık şoku: Kazımcan Karataş soyunma odasına götürüldü

Son dakika spor haberi | Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Başakşehir ile konuk olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Aslan’da mücadeleye ilk 11'de başlayan Kazımcan Karataş, talihsiz bir sakatlık sonrası soyunma odasına götürüldü. Kazımcan'ın yerine oyunda Kaan Ayhan dahil oldu. İŞTE O ANLAR...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Aslan'da müsabakaya ilk 11'de başlayan Kazımcan Karataş, şok bir sakatlık yaşadı.

DARBE ALDI

26. dakikada Eden Karzev'in direkten dönen şutu öncesi yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe ile orta alanda yerde kalan Kazımcan Karataş, mücadeleye devam edemedi.

APAR TOPAR SOUNMA ODASINA…

Sağlık ekibinin yardımı ile güçlükle yürüyen Karataş, ekibin desteği ile soyunma odasına doğru gitti.

KAAN AYHAN MAÇA ALINDI

29. dakikada Kazımcan Karataş'ın yerine Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

Aslan'da sol beke ise Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.

Başakşehir Galatasaray CANLI ANLATIM

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