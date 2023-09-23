Başakşehir - Galatasaray: 1- 2 | Icardi tarihe geçti (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk etti. Müsabaka Aslan’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Cimbom'un 2. golünü atan Mauro Icardi tarihe geçti. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de 12 maçta üst üste gol katkısı sağladı ve Burak Yılmaz'ın üst üste 11 maçta gol bulma rekorunu tarihe gömdü. İşte maçın geniş özeti…
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk etti.
Müsabaka Aslan'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Cimbom'un 2. golünü atan Mauro Icardi tarihe geçti.
Arjantinli yıldız, Süper Lig'de 12 maçta üst üste gol katkısı sağladı ve Burak Yılmaz'ın üst üste 11 maçta gol bulma rekorunu tarihe gömdü.
İLK YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
6. dakikada sol kanatta topla buluşup içe kat den Tete'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Karzev'in ceza sahası dışından şutunda Abdülkerim'in ayak koyduğu top yükseklik kazandı. Önde yakalanan Muslera'yı geçen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak kornere çıktı.
37. dakikada Karzev'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla yandan auta gitti.
43. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Solda topla buluşan Tete, pasını ceza sahası yayı içindeki Ziyech'e aktardı. Sırtı kaleye dönük Faslı futbolcu, topu kontrol ettikten sonra dönerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.
45+1. dakikada Tete'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Abdülkerim, kendisini karşılayan rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Arka direkte yükselen Oliveira'nın uygun durumda kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
VINCENZO MONTELLA MAÇI İZLEDİ
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzon Montella, RAMS Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.
Montella, karşılaşmayı yardımcıları ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile birlikte izledi.
2. YARIDAN DAKİKALAR
48. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, Ba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, top ile kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-2.
64. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan atağa katılan Dubois, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında kaleye yönelen topa Sanchez kayarak müdahale etse de öncesinde meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam golü verdi: 1-2.
82. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yandan auta çıktı.
86. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan ortasında kale önünde Sanchez'in uçarak kafayla vurduğu topu kaleci Volkan güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 74 Cemali Sertel), Duarte, Ba, Lima, Karzev (Dk. 60 Abeid), Aleksic (Dk. 60 Figueiredo), Berkay Özcan (Dk. 74 Pelkas), Serdar Gürler, Dennis (Dk. 46 Deniz Türüç), Piatek
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 29 Kaan Ayhan), Torreira, Oliveira (Dk. 46 Kerem Demirbay), Tete (Dk. 80 Ndombele), Ziyech (Dk. 66 Zaha), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Icardi
Goller: Dk. 43 Ziyech, Dk. 50 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 64 Dubois (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 12 Dennis, Dk. 19 Berkay Özcan, Dk. 31 Lima (RAMS Başakşehir), Dk. 33 Oliveira, Dk. 82 Kerem Demirbay (Galatasaray)
BAŞAKŞEHİR 5. MAÇINDA 4. YENİLGİSİNİ ALDI
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk yenilgisini 2-1'lik sonuçla Galatasaray karşısında aldı.
Turuncu-lacivertli takım, Çağdaş Atan idaresinde çıktığı ilk maçta başında ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.
Ligde oynadığı 5. maçta 4. yenilgisini alan RAMS Başakşehir, 3 puanda kaldı.
Başakşehir, 3. haftanın erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
BAŞAKŞEHİR İÇ SAHADA İLK GOLÜNÜ ATTI
RAMS Başakşehir, bu sezon iç sahada oynadığı 3. maçta ilk golünü buldu.
Ligde bu sezon sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 ve Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'in evindeki ilk golünü Galatasaray karşılaşmasında Leo Dubois attı.
ASLAN GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etme başarısı gösterdi.
SON 18 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
ICARDI, BURAK YILMAZ'I GEÇTİ
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Medipol Başakşehir karşısında attığı golle başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da ağları havalandırdı.
Mauro Icardi, Trabzonspor forması altında Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun son ve 2011-2012 sezonunun ilk bölümünü kapsayan bölümde ilk 11'de çıktığı 11 maçta gol atan Burak Yılmaz'ı da geride bıraktı.
ICARDI RESMİ MAÇLARDAKİ GOL SAYISINI 9'YA ÇIKARDI
Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 10 resmi müsabakadaki gol sayısını 9'a çıkardı.
Süper Lig'de forma giydiği son 4 müsabakada 6 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi.
ZIYECH İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hakim Ziyech, yeni takımında ilk golünü RAMS Başakşehir maçında attı.
Ziyech, karşılaşmanın 43. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti.
KAZIMCAN KARATAŞ SAKATLANDI
Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Orta sahada rakibi ile girdiği mücadele sonrası yerde kalan ve sol dizini tutan Kazımcan Karataş, saha içinde yapılan müdahalenin ardından kenara alındı.
Sağlık ekibinin maça devam edemeyeceğini belirttiği Kazımcan Karataş'ın yerine 29. dakikada Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.
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