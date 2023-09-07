Erden Timur'dan transfer açıklaması: Fırsat transferi olursa alacağız
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray bu sezon da yaptığı transferlerle adından söz ettirirken, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Timur, yabancı transferini büyük olasılıkla kapattıklarını ifade ederken fırsat transferi olması durumunda alacaklarının da altını çizdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmalarının büyük bölümü tamamlanırken Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İşte Erden Timur'un açıklamalarında öne çıkanlar:
"BİNLERCE OYUNCU İNCELEDİK"
"Bu sene daha farklıyız. Tecrübem geçen sene ve bu sene. Avrupa'daki büyük kulüp sahipleri, sportif direktörlerle Suudi Arabistan'ı konuştuk. Zor bir transfer dönemi oldu. Scout ekibimiz ile sene başından beri iyi hazırlandık. Özel hazırlanmıştık. Binlerin üzerinde oyuncu incelendi."
"TETE KONUSUNDA OLUMSUZLUK YOK"
"Öyle bir başvuru bize gelmedi. Ancak olacaktır. Hukukçulara konuyu incelttik ve ondan sonra karar verdik. Olumsuzluk yok. Tazminat anlamında bir şey olmayacak."
"ZANIOLO'DA ŞARTA BAĞLI YÜKSEK BİR BONSERVİS VAR"
Nicolo Zaniolo, Premier Lig söz konusu olunca gitmek istedi. Rekor bir kira bedeliyle gitti. Şarta bağlı yüksek bir bonservis var. 40 Milyon € bonuslarla olacak rakamlar. Tek tek bonuslar aklımda değil. 15 Milyon euro'ya aldık. Daha fazla kar için bu satışı yaptık. Nicolo Zaniolo'nun geriye dönüp, gelecek sene bizde oynamasını da isteyebiliriz. Bu yollar hep açık.
"TÜRKİYE'DE BÖYLE KADRO KURULMADI"
"Hiçbir rakip takım yöneticisi 'Hata yaptık' demiyor. Karalama işlerini yapmak çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Türk futbolunu dönüştürmek istiyoruz. Bütçeleri, ödemeleri divan kurulunda açıklayacağız. Aldığımız oyuncuların 149 milyon euro'luk transfer değeri var. Türk futbolunda böyle bir şey yok. Yarısı bile yok! İmza bedelleri dahil 30 Milyon euro'ya aldık. Geçen sene 43 Milyon euro transfere harcadık. Bu sene daha da altında. Bunu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlamıyorum."
BAŞKA TRANSFER OLACAK MI?
"Yabancı transferini büyük olasılıkla kapattık. Çok güzel bir yerli futbolcu bulursak, fırsat transferi olursa alacağız."
VECİNO SÖZLERİ
"Hedefi çok yükseltmişiz. İki sene önce Matias Vecino gelecek olsa, çok büyük transfer olurdu. Kerem Demirbay aynı şekilde. Bu kulüplerin sahibi taraftar. Geleceği düşünmek lazım. Harcama limitimiz Şampiyonlar Ligi'ni garantileyene kadar yoktu. 25 milyon euroya yakın rakam oradan elde ettik. Bu durumu açıklayamazdık, çünkü menajerler ve oyuncular limiti olmayan takımla görüşmez."
"İSTİFA EDERİM AMA POPÜLİZM YAPMAM"
"Taraftarların bu baskısı, yönetimi popülizme iter. İstifa ederim ama popülizm yapmam."
"OYUNCULARIN DERDİ PARA DEĞİL"
"Üst düzey oyuncuların derdi para değil. Onların zaten parası var. Aradaki 3-5 milyon farkı önemsemeyen çok oyuncu var. Oyuncu para buluyor ama daha faz bulduğu şey, samimiyet, huzurlu ortam. Böyle olunca sizi tercih ediyorlar. Mauro Icardi örneği gibi."
"DÜNYA BASININDA YER ALIYORUZ"
"Transferlerimizin dünya basınında ne kadar yer aldığını görüyorum. Rakiplerimizin de yer alıyordur. Türk futbolunu başka türlü yükseltemeyiz. Avrupa'da 6. lig olmamız gerekiyor. Türk futbolunun, diğer kulüplerin transfer kalitesini yükselttiğim için çok mutluyum."
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