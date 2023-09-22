Galatasaray'da dev rotasyon! Başakşehir maçında bambaşka bir kadro sahada olacak! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya gelen ve 2-0'dan 2-2'yi yakalayarak gruba 1 puanla başlayan Galatasaray yarın deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Sarı kırmızılılar rakibin yenerek ligde Fenerbahçe'yi takibi sürdürmek isterken Okan Buruk bu maçta büyük bir rotasyona hazırlanıyor. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Başakşehir maçında kadroda büyük bir değişim değişim yaşanacak.
SON 4 MAÇTA 10 İSİM AYNI
Sarı-kırmızılılarda lig ve Avrupa'da son 4 maçta 10 aynı isim (Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, İcardi) sahaya çıkarken Danimarka ekibine karşı Tete - Ziyech rotasyonuna gidilmişti.
3 İSİM DIŞINDA KOMPLE DEĞİŞİM
Teknik direktör Okan Buruk, yıpranan takımında yeni isimlere ilk 11'de yer vererek Başakşehir karşılaşmasına çıkma kararı aldı. Sağ bekte Sacha Boey, ön liberoda Torreira ve forvette İcardi dışında sarıkırmızılı takımda her oyuncu rotasyona girecek.
SOL BEKE KAZIMCAN
İlk değişiklik sol bekte yaşanacak. Formsuz Angelino yerine Kazımcan şans bulacak. Yoğun maç temposunda yorulan Mertens dinlendirilecek.
DAVİNSON GÖREVE
Ndombele ve Zaha kısa sürede ilk 11'e monte edilecek. Süper Lig'de +3 yerli kuralının çözümü olarak bazı maçlarda kaleyi Muslera yerine Günay Güvenç koruyacak. Ayrıca bir yıldır birlikte oynayan Nelsson-Abdülkerim ikilisi, dönüşümlü olarak Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e formayı bırakacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
- Türk mutfağının vazgeçilmezi! Ustasından esnaf lokantası usulü mercimek çorbası tarifi...
- Filenin Sultanları voleybol maçı saat kaçta? 22 Eylül 2023 Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda?
- İOKBS neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı 2023? MEB bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB duyuru listesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2 Ekim...
- DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercih ne zaman, nereden, nasıl yapılacak?
- PYBS sınav sonuçları meb.gov.tr öğrenme sayfası! T.C. ile bursluluk sınav sonucu sorgulama! 5,6,7,9,10. sınıflar...
- KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023-2024 GSB KYK yurtları açılış tarihi belli oldu mu?
- Emekliye 5.000 TL bayram ikramiyesi yatacak mı? Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı, yok mu?
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi 2024!
- Canan Karatay en sağlıklı domatesi açıkladı! Konserve yapacaklar dikkat! Eğer bu şekilde görünüyorsa...
- CUMA HUTBESİ OKU 22 EYLÜL 2023 | Diyanet Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr