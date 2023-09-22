22 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da dev rotasyon! Başakşehir maçında bambaşka bir kadro sahada olacak! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

Galatasaray'da dev rotasyon! Başakşehir maçında bambaşka bir kadro sahada olacak! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
ABONE OL
Galatasaray’da dev rotasyon! Başakşehir maçında bambaşka bir kadro sahada olacak! İşte Okan Buruk’un muhtemel 11’i...

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya gelen ve 2-0'dan 2-2'yi yakalayarak gruba 1 puanla başlayan Galatasaray yarın deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Sarı kırmızılılar rakibin yenerek ligde Fenerbahçe'yi takibi sürdürmek isterken Okan Buruk bu maçta büyük bir rotasyona hazırlanıyor. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Başakşehir maçında kadroda büyük bir değişim değişim yaşanacak.

SON 4 MAÇTA 10 İSİM AYNI

Sarı-kırmızılılarda lig ve Avrupa'da son 4 maçta 10 aynı isim (Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, İcardi) sahaya çıkarken Danimarka ekibine karşı Tete - Ziyech rotasyonuna gidilmişti.

3 İSİM DIŞINDA KOMPLE DEĞİŞİM

Teknik direktör Okan Buruk, yıpranan takımında yeni isimlere ilk 11'de yer vererek Başakşehir karşılaşmasına çıkma kararı aldı. Sağ bekte Sacha Boey, ön liberoda Torreira ve forvette İcardi dışında sarıkırmızılı takımda her oyuncu rotasyona girecek.

SOL BEKE KAZIMCAN

İlk değişiklik sol bekte yaşanacak. Formsuz Angelino yerine Kazımcan şans bulacak. Yoğun maç temposunda yorulan Mertens dinlendirilecek.

DAVİNSON GÖREVE

Ndombele ve Zaha kısa sürede ilk 11'e monte edilecek. Süper Lig'de +3 yerli kuralının çözümü olarak bazı maçlarda kaleyi Muslera yerine Günay Güvenç koruyacak. Ayrıca bir yıldır birlikte oynayan Nelsson-Abdülkerim ikilisi, dönüşümlü olarak Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e formayı bırakacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA