Galatasaray’da dev rotasyon! Başakşehir maçında bambaşka bir kadro sahada olacak! İşte Okan Buruk’un muhtemel 11’i...

DAVİNSON GÖREVE

Ndombele ve Zaha kısa sürede ilk 11'e monte edilecek. Süper Lig'de +3 yerli kuralının çözümü olarak bazı maçlarda kaleyi Muslera yerine Günay Güvenç koruyacak. Ayrıca bir yıldır birlikte oynayan Nelsson-Abdülkerim ikilisi, dönüşümlü olarak Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e formayı bırakacak.