Galatasaray Kopenhag maçı sonrası UEFA’ya gidiyor! Grabara’dan sarı kırmızılılara ağır hakaret...

Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

TEPKİLER SONRASI DEĞİŞTİRDİ

Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirdi.