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Galatasaray Kopenhag maçı sonrası UEFA'ya gidiyor! Grabara'dan sarı kırmızılılara ağır hakaret...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Galatasaray Kopenhag maçı sonrası UEFA’ya gidiyor! Grabara’dan sarı kırmızılılara ağır hakaret...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldı. Kritik karşılaşma sonrasında rakip kaleci Kamil Grabara'nın yaptığı sosyal medya paylaşımında Galatasaray stadı için "B.k çukuru" ifadesini kullandı. Galatasaray Grabara'nın ceza alması için olayı UEFA'ya taşıyacak. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, rakip kaleci Kamil Grabara'nın yaptığı paylaşım için harekete geçti.

"B.K ÇUKURU"

Kulüp yönetimi, Grabara'nın Instagram yaptığı paylaşımda kullandığı "b.k çukuru" ifadesi sebebiyle UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti. Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.

Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

TEPKİLER SONRASI DEĞİŞTİRDİ

Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirdi.

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